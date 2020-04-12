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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "فلاي دبي" تسيّر رحلات العودة إلى 13 وجهة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت فلاي دبي، عن تسيير رحلات للمقيمين والزوار للعودة إلى أوطانهم وذلك إلى 13 وجهة.
وقالت الناقلة في رسالة على موقعها الالكتروني اليوم: " في ضوء قيود السفر التي تفرضها دول مختلفة في الفترة الأخيرة نعمل على مدار الساعة على توفير رحلات آمنة للمقيمين والزوار للعودة إلى أوطانهم.
وأضافت أن المقيمين المتواجودين حاليًا في دولة الإمارات يمكنهم الآن العودة إلى بلدانهم الأصلية في رحلات عودة خاصة، على الوجهات التالية: العراق وإيران و أذربيجان وأوزبكستان وأوكرانيا وبلغاريا وجورجيا وروسيا ورومانيا وصربيا وطاجيكستان وقيرغيزستان وكرواتيا.
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