شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات.. فحص كورونا من المركبة يستغرق 5 دقائق والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الإمارات، افتتاح 13 مركزا إضافيا للفحص من المركبة بهدف الكشف عن فيروس كورونا (كوفيد-19)، لتضاف إلى المركز الذي اُفتتح بمدينة زايد الرياضية بأبوظبي في وقت سباق.



والمراكز التي افتتحتها شركة أبوظبي للخدمات الصحية (صحة) تأتي تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وحرصا على سلامة أفراد المجتمع والاطمئنان على صحتهم، وضمن التدابير التي تتخذها الإمارات للحد من انتشار كورونا.

وذكر راشد القبيسي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "صحة"، أن فرق العمل بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين جهزت مراكز الفحص وفقا لأعلى المعايير، وزودتها بالكوادر الطبية والفنية المؤهلة والمدربة.

وتابع: "المراكز جهزت حسب توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الذي يضع صحة أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها في أعلى سلم اهتماماته، ويتابع عن كثب إقامة هذه المراكز وسرعة افتتاحها لاستقبال المراجعين".

وتابع: "مراكز المسح من السيارة زودت بأحدث الأجهزة والتقنيات، و630 من الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية من شركة صحة تم تدريبهم وتأهيلهم وفقا لأعلى المعايير، لتجري الفحوصات اللازمة خلال 5 دقائق".

وكشف القبيسي عن إجراء الفحوصات اللازمة لنحو 7000 شخص منذ بدء العمل بمركز مدينة زايد الرياضية في أبوظبي الأسبوع الماضي.

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ولفت إلى أن المراكز الجديدة تم إنجازها خلال 10 أيام من تاريخ صدور توجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وبلغت المساحة الإجمالية للمراكز 23 ألف متر مربع، وأشرف عليها 250 شخصا، موزعين على 7 فرق عمل عملت، وما زالت تعمل كفريق تنفيذي، وتسويقي، وخدمات مساندة، وفرق هندسية، إضافة إلى 67 متطوعاً.

وبين محمد حواس الصديد، الرئيس التنفيذي للخدمات العلاجية الخارجية لـ"صحة"، افتتاح 7 مراكز للمسح من السيارة في إمارة أبوظبي، 3 منها في مدينة أبوظبي والوثبة والباهية، ومركزان في مدينة العين، أحدهما في منطقة عشارج والآخر في الهيلي.

وقال: "يقدم كل مركز خدماته لـ600 مراجع، ويعمل من 8 صباحا حتى 8 مساءً، من الأحد إلى الخميس"، مشيرا إلى افتتاح مركزين في منطقة الظفرة، في مدينتي زايد وغياثي، ليقدما خدماتهما طيلة أيام الأسبوع وعلى فترتين من 8 صباحا حتى 12 ظهرا، ومن 4 عصرا حتى 8 مساء، ما عدا الجمعة، ويوفران الكشف لـ800 شخص يوميا.

وأضاف أن شركة "صحة" افتتحت كذلك 7 مراكز للمسح الوطني، اثنان في دبي، بميناء راشد ومنطقة الخوانيج، ومركز في الشارقة وعجمان وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة، ويقدم كل مركز منها خدماته لـ500 شخص يوميا، وتعمل من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 صباحا حتى 6 مساء.

وتابع: "على الراغبين في إجراء الفحص بأي من المراكز المنتشرة في الإمارات حجز موعد مسبق بالاتصال على خدمة استجابة 8001717، أو عبر التطبيق الذكي لشركة صحة؛ لإجراء تقييم مبدئي من خلال الإجابة عن بعض الأسئلة التي تتعلق بحالة الراغب، ثم تحديد موعد لزيارة مركز المسح".

وقال إن الأولوية في إجراء الفحص ستعطي لمن لديهم أعراض مرضية وكبار المواطنين والحوامل، ولمن لديهم أمراض مزمنة.

وزاد: "أما الراغبون في إجراء الفحص عن الفيروس للاطمئنان فقط ولا تستدعي حالتهم ذلك، فإن الكشف سيكون بتكلفة مادية قدرها 370 درهما إماراتيا، يتم دفعها إلكترونيا من خلال تطبيق الشركة ولا يتم قبول المبالغ النقدية منعا للتلامس".

عملية التسجيل لحجز موعد لإجراء عملية الكشف عن فيروس كورونا عبر التطبيق الذكي لشركة "صحة" تستغرق دقيقتين، وهي سهلة والتسجيل متاح باللغتين العربية والإنجليزية، بحيث يدخل المتعامل اسمه ورقم الهوية والبريد الإلكتروني، ورقم هاتفه، وبعد ذلك يتاح له اختيار اليوم والساعة التي تناسبه، وتصل إليه رسالة تأكيد الموعد عبر الهاتف