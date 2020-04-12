شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الصحة الإيرانية: تسجيل 117 وفاة جديدة بفيروس كورونا و1657 إصابة خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 117 وفاة جديدة بفيروس كورونا و1657 إصابة خلال 24 ساعة



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وأكدت الوزارة ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 43894 والمصابين إلى 71686 والوفيات إلى 4474.

يشار إلى أن إيران كان البؤرة التي انتقل منها الفيروس إلى عدد من البلدان العربية.