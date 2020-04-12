أحمد الحريري لجميل السيد: هو لواء بالبذاءة والتغريد بسفيه الكلام

رد الامين العام ل​تيار المستقبل​ ​أحمد الحريري​ على النائب ​جميل السيد​ بالقول "هو لواء في البذاءة والتغريد اليومي بسفيه الكلام"، مضيفا:"متخصص بالتطاول على كرامات الآخرين ووصفهم بصفاته الوسخة، ويجن جنونه عندما يتم رده على اعقابه"، مؤكدا ان "تغريدته الأخيرة عن الاخلاق مثيرة للضحك".

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