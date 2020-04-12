اسامة سعد أمل خلاص اللبنانيين من كورونا وتمنى للمسيحيين فصحا مجيدا

وجه الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ أجمل التهاني وأطيب التمنيات ل​لبنان​يين ولكل الشعوب العربية وشعوب ​العالم​، لمناسبة حلول ​عيد الفصح​ المجيد لدى ​الطوائف​ المسيحية التي تتبع التقويم الغربي وأعرب سعد عن الأمل بخلاص البشرية من وباء ​كورونا​ في وقت قريب، معبراً عن الحزن والأسى لسقوط الأعداد الكبيرة من الضحايا.

كما أعرب عن الأمل أيضاً بخلاص لبنان من البلاء الآخر الذي يمثله النظام السائد منذ ثلاثين سنة وحتى اليوم، والذي قاد البلاد إلى الانهيار الاقتصادي والمالي، وأوصل اللبنانيين إلى الحاجة و​الفقر​، ويهدد بإلقاء ​المجتمع اللبناني​ في هاوية الانفجار والفوضى.

ورأى سعد أن جانحة كورونا قد كشفت عن مدى ابتعاد النظام العالمي القائم عن القيم الإنسانية، وعن مدى تجاهل نظام الليبرالية ​الجديدة​ لحقوق الإنسان في ​الصحة​ و​الحياة​ والعيش الكريم، معبرا عن "الثقة بقدرة البشرية على ​تحقيق​ الانتصار على مظالم هذا النظام، وعلى بناء عالم جديد يقوم على مبادئ العدالة والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية".​​​​​​​



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