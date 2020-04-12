وزارة الصحة: تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الى 630

أعلنت ​وزارة الصحة​ عن "تسجيل 11 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع العدد الى 630، ولم تُسجل أي حالة وفاة في الساعات الـ24 الماضية"، موضحة أن "الفحوص التي أجريت للركاب الـ123، الذين وصلوا أمس على متن الرحلة الآتية من ​الكويت​ جاءت سلبية. مع الإشارة إلى أنه ستتم إعادة الفحص لأحد الركاب في اليومين المقبلين، للتأكد مما إذا كانت إصابته بالفيروس سلبية بالفعل أم إيجابية".

ولفتت في بيان الى أنه "بالنسبة للطائرات التي وصلت من دبي ولواندا وروما، وكان على متن الأولى 126 راكبا، والثانية 148 راكبا، والثالثة 122 راكبا، فإن كل الفحوص أتت سلبية"، مشددة على "ضرورة

تطبيق الحجر الصحي المنزلي لكل الحالات السلبية، علما أنه ستتم متابعتهم يوميا من قبل الوزارة، وسيحال من تظهر عليه أي أعراض إلى المستشفى لإعادة الفحص المخبري".