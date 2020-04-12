أشارت وكالة الانباء الفرنسية الى أن "هناك أكثر من 75 الف حالة وفاة بكورونا في أوروبا".
هذا ويستمر فيروس كورونا بالانتشار في أوروبا، حيث حصد حياة ما لا يقل عن 26 ألف شخص في غضون أقل من شهرين، وهي نسبة تشكل 75% من مجموع الوفيات بالوباء في العالم، بينما تخطى عدد الإصابات الـ413 ألفا في أنحاء القارة الأوروبية".
وتُرجع عدة مصادر أوروبية تفشي الوباء في القارة العجوز إلى سببين أساسيين، مباراة كرة قدم جرت في منتصف شباط الماضي في إيطاليا وجمعت فريقا محليا بآخر إسباني، وهما البلدان الأكثر تضرراً بالفيروس في أوروبا، وإلى منتجع تزلج نمساوي انتشر منه الفيروس إلى بلدان شمال القارة".
كانت هذه تفاصيل خبر وكالة الانباء الفرنسية: اكثر من 75 الف حالة وفاة بكورونا في أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.