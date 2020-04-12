وكالة الانباء الفرنسية: اكثر من 75 الف حالة وفاة بكورونا في أوروبا

أشارت وكالة الانباء الفرنسية الى أن "هناك أكثر من 75 الف حالة وفاة بكورونا في ​أوروبا​".

هذا ويستمر فيروس كورونا بالانتشار في أوروبا، حيث حصد حياة ما لا يقل عن 26 ألف شخص في غضون أقل من شهرين، وهي نسبة تشكل 75% من مجموع الوفيات بالوباء في العالم، بينما تخطى عدد الإصابات الـ413 ألفا في أنحاء القارة الأوروبية".

وتُرجع عدة مصادر أوروبية تفشي الوباء في القارة العجوز إلى سببين أساسيين، مباراة كرة قدم جرت في منتصف شباط الماضي في إيطاليا وجمعت فريقا محليا بآخر إسباني، وهما البلدان الأكثر تضرراً بالفيروس في أوروبا، وإلى منتجع تزلج نمساوي انتشر منه الفيروس إلى بلدان شمال القارة".