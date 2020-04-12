النشرة: قداديس الفصح أقيمت في سوريا دون حضور المصلين

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ أن ​الطوائف​ المسيحية في سوريا التي تتبع التقويم الغربي، احتفلت ب​عيد الفصح​ بإقامة الصلوات والقداديس التي اقتصرت على القائمين عليها من رجال الدين دون حضور المصلين وذلك تطبيقاً للإجراءات الاحترازية الخاصة بالتصدي ل​فيروس كورونا​. ودعا رجال الدين كي يعم ​السلام​ وتفرج على سوريا في ظل اتخاذ ​الحكومة​ لاجرءات شديدة لمنع التجمعات ومنها الصلوات في الكنائس واقامة الافراح حرصا على سلامة المواطنيين.

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