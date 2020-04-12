الصحة الإيرانية: ارتفاع عدد الاصابات بفيروس كورونا إلى 71686

أعلنت ​وزارة الصحة​ ال​إيران​ية ارتفاع عدد الاصابات ب​فيروس كورونا​ إلى 71686 والوفيات إلى 4474.

وكان الرئيس الإيراني أعلن أن ظروف مكافحة فيروس كورونا في إيران أفضل مما في الدول الأوروبية على الرغم من العقوبات.

ولفت روحاني إلى أن إيران تحارب فيروس كورونا وفيروس العقوبات في وقت واحد، متهما ​الولايات المتحدة الأميركية​ بأنها تضاعف الضغوط على إيران، وتسعى لعرقلة حصولها على قرض من ​صندوق النقد الدولي​.

وحث روحاني، الإيرانيين على احترام البروتوكولات الصحية، في الوقت الذي استؤنفت فيه الأنشطة الاقتصادية "منخفضة المخاطر" في معظم أنحاء البلاد.