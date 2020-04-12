السلطات الاسبانية تعلن عن 619 حالة وفاة سجلت خلال لـ24 ساعة

أعلنت السلطات الاسبانية عن "619 حالة وفاة سجلت خلال لـ24 ساعة ليرتفع العدد الى 166019".

هذا وأعلن رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، في وقت سابق أن بلاده تقترب من تجاوز المرحلة الأسوأ من أزمة تفشي فيروس كورونا، بالتزامن مع موافقة البرلمان الإسباني على تمديد حالة الطوارئ الوطنية لمدة 15 يوما.

وفي كلمة لأعضاء البرلمان في العاصمة مدريد، اشار سانشيز الى اننا "بدأنا السيطرة على الحريق"، مضيفاً: "إسبانيا ستحقق "انتصاراً كلياً" على الوباء".

وجاءت تعليقات رئيس الوزراء قبيل إعلان موافقة وزراء مالية الاتحاد الأوروبي على تقديم حزمة إنقاذ، قيمتها 500 مليار يورو (ما يعادل 438 مليار جنيه إسترليني، 546 مليار دولار)، للدول الأوروبية المتضررة بشدة من تفشي جائحة فيروس كورونا.