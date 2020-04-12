بكين تعلن موعد فتح بعض المدارس

أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية الرسمية، نقلا عن متحدث باسم لجنة التعليم ببلدية بكين، بأن "مدارس بكين التي أغلقها تفشي فيروس كورونا المستجد سيعاد فتحها لطلاب المدارس الثانوية والمراحل النهائية من الإعدادي".
وذكر المتحدث لى يى، في مؤتمر صحفى، أن "طلاب المدارس الثانوية من المقرر أن يعودوا إلى مدارسهم فس يوم 27 نيسان".
واشارت وكالة "رويترز" الى أن "طلاب المراحل النهائية فى المدارس الإعدادية سيعودون إلى مدارسهم فس يوم 11 أيار".
وحاليا تحتل الصين المرتبة السادسة عالميا، من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، إذ سجلت 82 ألف إصابة، في حين وصل عدد الوفيات فيها إلى 3339.
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