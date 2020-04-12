الصحة الكويتية تعلن عن تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن الناطق الرسمي باسم ​وزارة الصحة​ ​الكويت​ية الدكتور عبدالله السند، تسجيل 80 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد ال​حالات​ المسجلة في البلاد إلى 1234"، موضحا أن "حالات الإصابة المرتبطة بالسفر بلغت حالة واحدة لمواطن قادم من ​بريطانيا​.

ولفت السند خلال المؤتمر الصحفي، أن "الحالات المسجلة بالمخالطة فبلغت 71 حالة، بينها حالتين لمواطنين كويتيين، و 42 حالة من الجنسية الهندية، و 9 حالات من الجنسية البنغلاديشية، و 6 حالات من الجنسية الإيرانية، و4 حالات من الجنسية المصرية، وحالتين من الجنسية النيبالية، وحالتين من الجنسية الباكستانية، وحالتين من الجنسية الفلبينية، وحالة من الجنسية السورية، وحالة من الجنسية البرتغالية"، كاشفا أنه "تم تسجيل 8 حالة تقصي وبائي، بينها 3 حالات لمواطنين كويتيين، و3 حالات من الجنسية الهندية، وحالتين من الجنسية المصرية".

