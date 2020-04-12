أكّد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجه ، أن تطوراً جديداً على صعيد علاج مرضى فيروس كورونا اليوم، إذ انخفض عدد المرضى في وحدات العناية المركزة للمرة الأولى على صعيد تركيا. وأضاف "علماؤنا في 6 جامعات لديهم قناعة مشتركة، بأن ذلك تَحقَّق نتيجة التدابير المتبعة في العلاج. النتيجة التي سنحصل عليها من التدابير مؤكَّدة".
وكانت وزارة الصحة التركية أعلنت ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 1101، بعد تسجيل 95 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة السابقة.
وأظهرت معطيات حديثة نشرتها الوزارة بموقعها الرسمي، أن إصابات كورونا بلغت 52 ألفاً و167، بعد تسجيل 5138 حالة جديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة التركية: انخفاض عدد مرضى الكورونا في وحدات العناية المركزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.