الصحة التركية: انخفاض عدد مرضى الكورونا في وحدات العناية المركزة

أكّد ​وزير الصحة​ التركي فخر ​الدين​ قوجه ، أن تطوراً جديداً على صعيد علاج مرضى ​فيروس كورونا​ اليوم، إذ انخفض عدد المرضى في وحدات العناية المركزة للمرة الأولى على صعيد ​تركيا​. وأضاف "علماؤنا في 6 جامعات لديهم قناعة مشتركة، بأن ذلك تَحقَّق نتيجة التدابير المتبعة في العلاج. النتيجة التي سنحصل عليها من التدابير مؤكَّدة".

وكانت ​وزارة الصحة​ التركية أعلنت ارتفاع عدد ​وفيات​ فيروس كورونا إلى 1101، بعد تسجيل 95 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة السابقة.

وأظهرت معطيات حديثة نشرتها الوزارة بموقعها الرسمي، أن إصابات كورونا بلغت 52 ألفاً و167، بعد تسجيل 5138 حالة جديدة.