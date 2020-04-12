الصحة البلجيكية: تسجيل 268 وفاة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت ​وزارة الصحة​ البلجيكية تسجيل 268 وفاة جديدة ب​فيروس كورونا​ ليرتفع عدد ال​وفيات​ إلى 3614.

هذا وتخطت ​بلجيكا​ ​الصين​ في عدد وفيات كورونا، وأصبحت سابع دولة في ​العالم​ تتجاوز مهد فيروس كورونا في عدد الوفيات بفيروس كورونا.

وتأتي بلجيكا والصين خلف كلٍ من ​إيطاليا​ و​الولايات المتحدة​ و​إسبانيا​ و​فرنسا​ و​بريطانيا​ و​إيران​ على الترتيب من حيث عدد وفيات مرض "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا.

وتحتل بلجيكا المرتبة العاشرة عالميًا في مؤشر الخطر لأكثر دول العالم وباءً بفيروس كورونا، في حين تأتي الصين في المرتبة السادسة، بيد أن الأخيرة تمكنت من السيطرة على المرض الفيروسي، وتراجع معدلا الإصابة والوفاة بسبب كورونا إلى أدنى المستويات، عما كانت عليه في بداية تفشي الوباء.