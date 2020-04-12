ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا بقارة أفريقيا إلى 13 ألفا و686 مصابا

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في قارة أفريقيا ليصل إلى 13 ألفا 686 مصابا ، فيما وصل عدد الوفيات إلى 744 حالة وفاة، ووصل عدد المتعافين إلى ألفين و283 شخصا، وفق الاتحاد الأفريقي.
وفي وقت سابق، لفتت منظمة الصحة العالمية، إلى ان عدد حالات كوفيد - 19 في أفريقيا ارتفع ليصل إلى أكثر من 10 آلاف شخص، وأودى بحياة 500 تقريبا.
وعلى الرغم من تصريحات وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة بأن الفيروس كان بطيئا في الوصول إلى القارة مقارنة بأجزاء أخرى من العالم، إلا أن العدوى زادت بشكل كبير في الأيام الأخيرة.
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