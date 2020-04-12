دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ترامب: أمريكا قد تفرض عقوبات على التأشيرات للدول التي لا تقبل المبعدين

واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إن الحكومة الأمريكية قد تفرض عقوبات على التأشيرات بالنسبة للدول التي ترفض أو تعطل بشكل غير معقول قبول المبعدين من الولايات المتحدة.

وأشار ترامب في مذكرة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى جائحة فيروس كورونا المستمرة وضرورة ضمان "إعادة الأجانب الذين يخرقون قوانين الولايات المتحدة إلى أوطانهم".

وعلى بومبيو أن" يبادر بخطة لفرض عقوبات على التأشيرات" خلال سبعة أيام إذا قررت وزارة الأمن الداخلي أن البلد الذي لا يقبل العائدين يؤخر أو يعرقل العمليات "اللازمة لمواجهة الجائحة المستمرة".ولم يحدد الأمر اسم أي دولة.

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وطبقت إدارة ترامب قواعد جديدة للحدود في 21 مارس آذار مشيرة إلى جائحة كورونا.

وذكرت رويترز الأسبوع الماضي أنه بموجب هذه القواعد يمكن للمسؤولين الأمريكيين أن يبعدوا بسرعة الأشخاص دون اجراءات الهجرة المعتادة. وبشكل عام، طرد مسؤولو الحدود الأمريكيون نحو سبعة آلاف مهاجر إلى المكسيك منذ بدء سريان الإجراءات الجديدة.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)