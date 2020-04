"نيويورك تايمز" تحقق بفشل ترامب وإدارته في التصدي لفيروس كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصدرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، تقريرا، أمس السبت، كشفت فيه عن تجاهل الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لمدة شهرين تقريبًا، التحذيرات الأولية من فيروس كورونا المستجد وانقسام الإدارة الأميركية حول إجراءات التصدي له مبكرا.

ونقلت شبكة "أي.بي.سي نيوز" الأميركية على موقعها على الإنترنت، قبل أسابيع، عن مصادر اطلعت على تقارير سرية، أن مسؤولي المخابرات الأميركية حذروا في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي من وجود عدوى تنتشر في منطقة ووهان الصينية وتغير أنماط الحياة والأعمال وتشكل تهديدا للسكان.

وأظهرت "نيويورك تايمز" أنّ كبير المستشارين الطبيين في وزارة شؤون المحاربين القدامى، كارتر ميشير، حذّر، منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، من أنّ الفيروس يمكن أن يتفشى بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

ونقلت الصحيفة فحوى رسالة كتبها ميشير إلى مجموعة من خبراء الصحة العامّة المتوزّعين في الحكومة والجامعات، في 28 من كانون الثاني/ يناير مطلع هذا العام، أي بعد أسبوع من تسجيل أول إصابة بكورونا في الولايات المتّحدة، وقبل 6 أسابيع من اتخاذ إدارة ترامب قرارات عملية أنه "مهما كنتم تعتقدون، سيكون الأمر سيّئًا... الحجم المتوقّع لتفشي المرض يبدو من الصعب تصديقه بالفعل".

وبيّنت الصحيفة أنّ مجموعة من الشخصيات داخل الحكومة، من كبار مستشاري البيت الأبيض إلى الخبراء في الوزارات الحكومية ووكالات الاستخبارات، حددوا التهديد، وأطلقوا تحذيراتهم مطالبين باتخاذ إجراءات فورية صارمة، ولكن ترامب لم يتخذ الإجراءات للتصدي لجائحة فيروس كورونا حتى نهاية شهر يناير/ كانون الثاني.

President Trump was warned about the potential for a coronavirus pandemic, but we found that divisions in the administration, a lack of planning and the president’s faith in his instincts over data and expert advice cost time, and perhaps lives. https://t.co/drPU3o2kIC — The New York Times (@nytimes) April 12, 2020

