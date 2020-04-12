شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع بسيئون يناقش سير الاجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا والان مع التفاصيل
الأحد 12 أبريل 2020
عقد بمدينة سيئون محافظة حضرموت،اليوم،اجتماع برئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، لمناقشة سير الاجراءات الاحترازية لمجابهة جائحة كورونا عقب اكتشاف حالة مؤكدة بساحل حضرموت.
و وفقا لوكالة سبأ الشرعية ، في اللقاء الذي ضم الوكلاء المساعدين المهندس هشام السعيدي ومحمد الصيعري وقائد المنطقة العسكرية الاولى ومدير امن وشرطة الوادي والصحراء ومدراء عموم المديريات، استعرض الوكيل الكثيري جهود السلطة المحلية وقراراتها الوقائية والاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.
ووجه الوكيل الكثيري مدراء عموم المديريات،بتكليف فريق مشترك من الصناعة والتجارة والاشغال العامة للنزول الميداني للاسواق للرقابة على اسعار السلع الاساسية..داعياً الى العمل كفريق واحد بكل مديرية وتسخير كافة الامكانيات المتاحة في متابعة سير الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.
وحث الكثيري الحاضرين الى تهيئة المواطن و تعريفه بطرق التعامل مع حالات الاشتباه الى جانب نشر ثقافة التقييد والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الجهات الصحية وتعزيز ثقافة النظافة والابتعاد عن اماكن التجمعات حفاظا على سلامتهم.
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