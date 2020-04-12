وزارة الثقافة اليمنية تدين تفجير المليشيا الحوثية قلعة القوباء الاثرية بمدينة حجة

الأحد 12 أبريل 2020

ادانت وزارة الثقافة، اليمنية اليوم، العمل الاجرامي بحق تراث وحضارة اليمن والذي نفذته مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة ايرانياً،بتفجير قلعة القوباء الاثرية بمدينة حجة.



وقالت وزارة الثقافة ان هذا العمل الاجرامي الذي نفذته المليشيا الحوثية يأتي في محاولة منها لطمس تاريخ وحضارة شعب عريق وفي تحدى صارخ لكل المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية التراث الثقافي".

Advertisements

واضافت الوزارة "ان الاضرار وتدمير التراث الثقافي اليمني هو تدمير للتراث الثقافي الانساني بشكل عام والذي تشكل اليمن جزءاً هاماً في تكوين هذه الحضارة الانسانية وعليه فان مسؤولية الحفاظ عليه هي مسؤولية عامة وتتطلب المزيد من الجهود والضغط الحازم والجاد على المليشيا للتوقف عن هذا العبث".

واكدت وزارة الثقافة ان القلعة تعد احد الشواهد على الحضارة اليمنية العريقة.

ودعت الوزارة، جميع المؤسسات والمنظمات الدولية المعنية بالتراث الثقافي وخاصة منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة(UNESCO) ومكتب الامم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث (UNISDR) والمجلس الدولي للمعالم والمواقع الاثرية (ICOMOS)،الى شجب هذه الممارسات الغير اخلاقية التي تقوم بها المليشيا الحوثية تجاه المباني والاثار التي تقع تحت سيطرتها..مطالبة بممارسة مزيداً من الضغط على هذه المليشيا للتوقف عن العبث و التدمير الذي طال التراث الثقافي في اليمن.