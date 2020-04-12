ماذا قال بوريس جونسون لطاقم المستشفى البريطاني؟

الأحد 12 أبريل 2020

شكر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون العاملين في أحد مستشفيات لندن على رعايتهم له أثناء عملية الاستشفاء من مرض "كوفيد 19".



وقال جونسون في بيان موجز صدر مساء السبت "لا أستطيع أن أشكرهم بما فيه الكفاية. أنا مدين لهم بحياتي".

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وأمضى السياسي المحافظ البالغ من العمر 55 عامًا، والذي دخل المستشفى يوم الأحد الماضي وهو يعاني من حمى شديدة، ثلاثة أيام في وحدة العناية المركزة في مستشفى سانت توماس بعد تدهور حالته الصحية.

ونقل جونسون يوم الخميس إلى جناح عادي. ولا يزال من غير الواضح متي يكون رئيس الوزراء قادرًا على العودة إلى العمل.