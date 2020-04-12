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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات كورونا في فرنسا إلى 13832 والان مع التفاصيل
الأحد 12 أبريل 2020
ارتفع عدد المتوفين بفيروس كورونا في فرنسا أمس السبت إلى 13832 شخصا، لكن عدد المرضى الذين يتلقون العلاج في غرف الرعاية المركزة انخفض لليوم الثالث على التوالي، مما أنعش الآمال في أن تكون إجراءات العزل العام المطبقة في مختلف أنحاء البلاد تحد من تفشي المرض.
وأضافت وزارة الصحة أن عدد الأشخاص، الذين يخضعون للعلاج في وحدات العناية المركزة، تراجع إلى 6883 من 7004 في اليوم السابق.
وقالت الوزارة إن 353 شخصا توفوا في المستشفيات، بينما توفي 290 في دور رعاية المسنين.
وكان عدد المتوفين قد قفز أمس الأول الجمعة بتسجيل 987 وفاة وتسببت في ذلك زيادة عدد المتوفين في دور رعاية المسنين.
وطبقا لإحصاءات رويترز القائمة على البيانات الجديدة التي أعلنتها وزارة الصحة بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة والمشتبه بها في فرنسا إلى الآن، أخذاً في الاعتبار أرقام دور رعاية المسنين، 118479 حتى أمس السبت.
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