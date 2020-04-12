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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وفيات كورونا في إسرائيل لـ 103 والإصابات 10743 والان مع التفاصيل
الأحد 12 أبريل 2020
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا إلى 103 بعد تسجيل 7 وفيات خلال نهار السبت,
وقالت إن عدد الإصابات ارتفع إلى 10743 بعد تسجيل 238 إصابة خلال الفترة ذاتها.
وأضافت الوزارة ، في بيان، أن من بين إجمالي عدد المصابين 175 إصابة في حالة حرجة و154 في حالة متوسطة و8972 في حالة طفيفة.
ولفتت إلى أن 129 من المصابين يخضعون للعلاج بأجهزة التنفس، مشيرة إلى شفاء 1341 حالة من كورونا.
وأشارت إلى أن 659 مصابا يتلقون العلاج في مستشفيات، في حين أن 6810 يتلقون العلاج في منازلهم، إضافة إلى 1061 يتلقون العلاج في فنادق تم تخصيصها لعلاج إصابات كورونا.
أوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، جميع الرحلات الجوية القادمة إلى إسرائيل بسبب انتشار فيروس كورونا.
وقال مكتب نتنياهو، في بيان "، إن رئيس الوزراء أمر بوقف جميع الرحلات الجوية إلى إسرائيل إلى حين التوصل إلى تسوية قانونية ستسمح لقيادة الجبهة الداخلية بأخذ القادمين إلى البلاد فور نزولهم من الطائرة إلى فنادق.
وأضاف" سيسمح لطائرات كانت قد أقلعت وهي الآن في طريقها إلى إسرائيل بالهبوط هنا ولكن ما عدا هذه الطائرات، سيتم وقف جميع رحلات الركاب الجوية إلى إسرائيل".
وكانت الحكومة الإسرائيلية ألزمت جميع القادمين إلى إسرائيل بالبقاء في حجر صحي لمدة 14 يوما من وصولهم ومن ثم قررت أن يكون الحجر في فنادق يشرف الجيش الإسرائيلي على إدارتها.
ولكن محطات التلفزة الإسرائيلية لفتت إلى أن سلطات الهجرة الإسرائيلية سمحت لركاب طائرة قادمة من نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية بالدخول على أن يقوموا بحجر صحي في منازل دون الزامهم بالتوجه إلى مراكز الحجر الصحي التي يشرف عليها الجيش الإسرائيلي.
ولم يتضح الفترة الزمنية التي سيبقى خلالها هذا القرار قائما.
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