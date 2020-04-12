لجنة الطوارئ بوادي حضرموت تقف امام مستجدات اكتشاف حالة مؤكد بفيروس كورونا بالساحل

الأحد 12 أبريل 2020

وقفت لجنة الطوارئ بوادي وصحراء حضرموت في اجتماعها اليوم برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري امام مستجدات جراء اكتشاف حالة مؤكدة بفيروس كورونا بساحل حضرموت .



و اكد الوكيل الكثيري ان اللجنة ستتدارس جميع الاجراءات الاحترازية و الوقائية بصورة عقلانية و قراءة انعكاسات وتقييم المواقف بكل مرحلة .

و استمعت اللجنة بحضور الوكلاء المساعدون المهندس هشام السعيدي و عبدالهادي التميمي و محمد الصيعري من مدير عام مكتب وزارة الصحة الوادي حضرموت الدكتور هاني العمودي الى تقرير عن الوضع الصحي العام ، الذي أكد خلو وادي حضرموت حتى كتابة التقرير من وجود حالة إصابة بفيروس كورونا .

ولفت العمودي الى انه تم امس تكليف فريق طبي بالقيام بفحص وفرز الواصلين الى وادي حضرموت كأجراء احترازي لمجابهة فيروس كورونا . منوها الى انه تم رفع عدد فرق الاستجابة السريعة من 4 الى 16 فرد في كل مديرية بدعم من منظمة الصحة العالمية والذي سيقوم بالنزول الميداني للتعامل مع حالات الاشتباه.

مناشدا القادمين من ساحل حضرموت الالتزام بالحجر المنزلي و التواصل مع غرفة العمليات في حال ظهور اعراض للاصابة حتى تتمكن الجهات المختصة من محاصرة الوباء في نطاق جغرافي محدد .

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و شددت اللجنة على اهمية التلاحم بين كافة مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية و تضافر الجهود بينها بما يساعد في تسخير الامكانيات لخدمة المواطن .

و اكدت اللجنة على اهمية التعامل المهني الصحي بشكل متوازن مع حالات الاشتباه بما لا يحدث تساهل او تشدد من قبل المجتمع ، مع تعريف افراد المجتمع بكيفية الحجر المنزلي و تكثيف التوعية المجتمعية ببث رسائل عبر كافة وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بأهمية النظافة الشخصية والابتعاد عن اماكن التجمعات و تجاوز عدد من العادات الروتينية اليومية خلال الفترة الحالية حفاظا على سلامتهم الى جانب تعزيز التكافل الاجتماعي و اللحمة المجتمعية بعيدا عن الخلافات السياسية والدينية والاجتماعية .

واشادت اللجنة بتعاون افراد المجتمع والتزامهم بالمكوث في المنازل اثناء فترة حظر التجوال ، وكذا دور الوحدات العسكرية والامنية في التعامل الحضاري مع المخالفين جسدت جميعها الوعي بين الجميع . متمنية استمرار ذلك خلال فترة استمرار حظر التجوال .

كما ثمنت اللجنة دور الأجهزة الإعلامية الحكومية والمبادرات والفرق التطوعية ومساندتها لجهود اللجنة من خلال عدد من البرامج التوعوية و التثقيفية وحملات الرش وتوزيع المياه على افراد الامن اثناء حظر التجوال .

داعية رجال الاعمال والمؤسسات والشركات الى دعم جهود السلطة في توفير الاجهزة والمعدات والمستلزمات الضرورية التي تساعد الكوادر الطبية في القيام بمهامها بالشكل المطلوب .

و دعت اللجنة المواطنين بالتضرع الى الله بان يرفع الوباء عن البلاد مع التقييد بتوجيهات الجهات الصحية