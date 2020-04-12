خطة أوروبية لدعم طيران السويد وبلجيكا

الأحد 12 أبريل 2020

وافقت المفوضية الأوروبية على إجراءات تقدمت بها بلجيكا والسويد لمساعدة صناعة الطيران، في الوقت الذي تكافح فيه لتخفيف التداعيات الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد.



وذكرت بلومبرج، السبت، أن المفوضية الأوروبية منحت الموافقة بعدم وجود ممارسات احتكارية لمشروع ضمان القروض السويدية بقيمة 455 مليون يورو (497 مليون دولار) لدعم شركات الطيران التي تحمل رخصة الطيران التجاري في البلاد، على الأقل ابتداء من الأول من يناير/كانون الثاني.

كما رحبت المفوضية بخطة بلجيكية لتأجيل سداد رسوم الامتياز من قبل المطارات في منطقة والون.

وقالت مارجريت فيستاجر، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة، في بيان "إن تفشي فيروس كورونا له تأثير غير مسبوق على قطاع الطيران في أوروبا والعالم".

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وأضافت أن ضمان القرض "يهدف إلى تزويد شركات الطيران العاملة في السويد بالسيولة في هذه الأوقات الصعبة".

وقال اتحاد النقل الجوي الدولي (إياتا)، الثلاثاء الماضي، إن شركات الطيران ستواجه أزمة في السيولة النقدية خلال الفترة المقبلة التي قد تنفد إذا استمر الطلب العالمي على السفر الجوي عند خط ثابت وسط تفشي جائحة فيروس كورونا.

وأوضح اتحاد النقل الجوي الدولي أن آثار وباء كورونا تعرض حاليا 25 مليون وظيفة في أنحاء العالم للخطر، منها 2.7 مليون وظيفة مرتبطة مباشرة بشركات الطيران.

وقال "إياتا"، أواخر الشهر الماضي، إنه من المتوقع انخفاض إيرادات شركات الطيران العالمية بمقدار 250 مليار دولار هذا العام، بتراجع نسبته 44% مقارنة مع المستويات المسجلة في 2019، في الوقت الذي ينال فيه تفشي فيروس كورونا من القطاع.

وجمعت شركات الطيران في جميع أنحاء العالم أكثر من 17 مليار دولار في شكل قروض مصرفية في مارس/آذار، لدعم مواردها المالية وسط تفشي فيروس كورونا.