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شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. حضرموت تنتظر نتيجة فحص ثاني حالة اشتباه بكورونا والان مع التفاصيل
الأحد 12 أبريل 2020
أكدت مصادر صحية أن حالة المصاب بفيروس كورنا في مدينة الشحر بحضرموت مستقرة.
وأكدت أنه تم عمل فحوصات لحالتين من المخالطين وأن نتيجة إحداهما كانت سلبية (غير مصابة بالفيروس) فيما لم تظهر نتيجة الحالة الثانية بعد.
وأعلن يوم أمس الأول عن تسجيل أول إصابة بالفيروس في اليمن بمدينة الشحر بساحل حضرموت
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