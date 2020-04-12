شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن... حملة رش وتعقيم للأحياء والشوارع بالمكلا والان مع التفاصيل

الأحد 12 أبريل 2020 باشرت قوات الدفاع المدني بساحل حضرموت، مساء السبت، رش وتعقيم أحياء مدينة المكلا، ضمن الإجراءات المقررة لمكافحة الفيروس المستجد (كوفيد - 19).

وهذه الإجراءات الصحية التي تستهدف مدن ومديريات ساحل ووادي حضرموت، تأتي بالتزامن مع قرار حظر التجول، الذي بدوره هيأ للفرق بيئة عمل مناسبة لأداء الواجب.

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