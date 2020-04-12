شكرا لقرائتكم خبر عن بن زايد يطلق البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم والان مع التفاصيل

الأحد 12 أبريل 2020 أطلق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم.

وقال في تغريدة عبر حسابه الرسمي في «تويتر»: " أطلقنا اليوم البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم من مواطنين ومقيمين نستكمل به جهود الإمارات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا. أصحاب الهمم لهم دورهم في البناء والتنمية وبإذن الله نسعى إلى توفير أقصى درجات الوقاية والصحة لمجتمع الإمارات بكل أطيافه"

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