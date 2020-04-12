شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان المتناقض .. يدعم إسرائيل لمواجهة كورونا ويطالب بالأتراك بالتبرع والان نبدء بالتفاصيل

في الوقت الذي طالب فيه أردوغان الشعب التركي بالتبرع لمواجهة أثار فيروس كورونا ، يحرص على تقديم المساعدات لإسرائيل لتجاوز أزمة الفيروس ، حيث أكدت الرئاسة التركية أنها ستلبي طلبا من إسرائيل لتزويدها بمستلزمات طبية خلال أيام.

وكشف موقع بلومبيرغ، ان تركيا ستوفر معدات طبية لإسرائيل بما في ذلك أقنعة الوجه، والبدلات الواقية والقفازات.

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ولاقت حملة التبرعات التي أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قبل أيام لمساعدة متضرري وباء كورونا انتقادات لاذعة، من جانب معظم الأحزاب السياسية في البلاد وشريحة واسعة من المواطنين.

واتُهم أردوغان بالتسول من الشعب، بدلا من أن تساعد الدولة المواطنين المتضررين من وباء كورونا.

وانطلقت سهام الانتقاد نحو الرئيس رجب طيب أردوغان، من كل حدب وصوب، عقب إعلانه عن الحملة الوطنية الهادفة لجمع التبرعات من المواطنين، لصالح المتضررين من كورونا. فالمنتقدين أخذوا على أردوغان طلبه من الشعبِ مساعدة الدولة، بدل العكس.