شكرا لقرائتكم خبر عن الفلبين تسجل 200 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت الفلبين 200 حالة إصابة بجديدة فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت السلطات الصحية في الفلبين أنها سجّلت 50 حالة وفاة بالفيروس ليصبح إجمالي حالات الوفاة 297 حالة، مبينة أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغت 4648 حالة.

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