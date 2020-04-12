شكرا لقرائتكم خبر عن الصين : حجر صحي صارم في قرية حدودية مع روسيا والان نبدء بالتفاصيل
قالت سلطات مدينة سويفين بشمال شرق الصين، الواقعة على الحدود مع روسيا، اليوم الأحد إنها تعزز المراقبة الحدودية في إطار إجراءات لمنع دخول حالات إصابة بفيروس كورونا من خارج البلاد.
وأضافت السلطات في بيان أن المدينة ستعزز أيضا الضوابط المفروضة على حركة المرور وتطبق إجراءات حجر صحي صارمة.
ومنعت المدينة جميع أشكال التجمعات ووضعت قائمة بالشركات التي يجب وقف عملياتها.
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