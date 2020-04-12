شكرا لقرائتكم خبر عن 3 إصابات إثر تفجيرات في العاصمة الأفغانية والان نبدء بالتفاصيل
هز انفجاران العاصمة الأفغانية، كابول صباح اليوم الأحد، حيث يقول مسؤولو الأمن أنهما أسفرا عن إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل، من بينهم مدني بجانب أثنين من أفراد الأمن، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم.
وذكر مصدر في مقر شرطة كابول أن الانفجار الأول حدث حوالي الساعة السادسة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي في منطقة الشرطة الحادية عشرة في العاصمة كابول، مما أدى لإصابة مدني.
وأضاف المصدر أن قنبلة زرعت على جانب طريق انفجرت في منطقة بالمدينة، واستهدفت مركبة تابعة للشرطة، لكن الانفجار أصاب مدنيا.
ووقع الانفجار الثاني حوالي الساعة السابعة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي في نفس المنطقة، فيما كان أفراد الأمن منهمكين في إحباط مفعول القنبلة الثانية. وأضاف المسؤول أن الانفجار أصاب اثنين من فريق من خبراء المفرقعات.
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