شكرا لقرائتكم خبر عن 2186 إصابة جديدة بكورونا في روسيا والان نبدء بالتفاصيل

سجّلت روسيا 2186 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد الإصابات إلى 15770 حالة. وأفاد المركز الروسي لإدارة أزمة كورونا بأن عدد الوفيات بسبب الفيروس ارتفع إلى 130 حالة بعد تسجيل 24 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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