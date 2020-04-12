شكرا لقرائتكم خبر عن عمان تسجّل ٥٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
سجلت سلطنة عمان ٥٣ إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، ليرتفع عدد المصابين إلى ٥٩٩ حالة وعدد الوفيات إلى ثلاث.
وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن ١٠٩ حالات تماثلت للشفاء.
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