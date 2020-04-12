شكرا لقرائتكم خبر عن عمان تسجّل ٥٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت سلطنة عمان ٥٣ إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا (كوفيد ١٩)، ليرتفع عدد المصابين إلى ٥٩٩ حالة وعدد الوفيات إلى ثلاث. وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن ١٠٩ حالات تماثلت للشفاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمان تسجّل ٥٣ إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.