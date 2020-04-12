شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي : اقتصاد جنوب آسيا يسجل أسوأ آداء منذ 4 عقود والان نبدء بالتفاصيل
قال البنك الدولي اليوم الأحد إن من المرجح أن تشهد الهند وغيرها من الدول في جنوب آسيا أسوأ أداء للنمو الاقتصاد خلال أربعة عقود في العام الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا.
وتوقع البنك في تقرير أن تسجل المنطقة المكون من ثماني دول نموا بين 1.8 و2.8 بالمئة هذا العام، انخفاضا من 6.3 بالمئة في توقعاته السابقة قبل ستة أشهر.
وقال البنك في التقرير إن اقتصاد الهند، الأكبر في المنطقة، من المتوقع أن ينمو بين 1.5 و2.8 بالمئة في السنة المالية التي بدأت أول أبريل. ويقدر البنك أنها حققت نموا بين 4.8 وخمسة بالمئة في السنة المالية التي انتهت في 31 مارس.
وبالنسبة للدول الأخرى، توقع البنك أن تعاني سريلانكا ونيبال وبوتان وبنجلادش من انخفاض حاد للنمو الاقتصادي.
وأورد البنك في تقريره المستند لبيانات على مستوى كل دولة حتى السابع من ابريل، أن من المتوقع أن تدخل الدول الثلاث الأخرى، باكستان وأفغانستان والمالديف، في حالة من الركود.
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