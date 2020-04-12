اختتمت قوات الجيش والحشد الشعبي، الاحد، عملية أبطال النصر الثانية غرب محافظة الانبار والتي استمرت ثلاثة أيام متتالية بصفحتين وانتهت بتطهير (12) واديا وتفتيش 35 قرية.
وأضاف مصلح "بلغت المساحة المفتشة أكثر من (17000) كم مربع اغلبها تتمتع بتضاريس جغرافية صعبة تضم أودية وتلال وانفاق اضافة الى دهم وتفتيش (35) قرية والسيطرة على (عجلتين) وأربعة دراجات نارية، اضافة الى مساعدة العوائل الساكنة في القرى النائية في الجانب الطبي التي تعاني من أمراض عديدة والتي تم تزويدها بالدواء والإسعافات الطبية".
وأشار قائد العمليات إلى ان “العملية شهدت اعتقال إرهابيين اثنين إضافة الى (14) مشتبها به سلموا الى الجهات المختصة والسيطرة على (9) قطع سلاح خفيفة نوع كلاشنكوف ومنظومة انترنت وتدمير مضافة واحدة".
وأوضح ان "عملية أبطال النصر الثانية انتهت بتفتيش الشريط الحدودي الأردني السعودي ومناطق رخوة امنيا وكانت منطلق لعمليات إرهابية على الأهالي والقوات الأمنية".
هذا واشترك في العملية ألوية الحشد الشعبي (18-19-13-17) والجيش وفوج درع القائم وفوج حشد الرطبة من الحشد أهالي الانبار وطيران الجيش وإضافة الى مديريات الحشد الشعبي الساندة الطبابة والأمن والاستخبارات والهندسة العسكرية ومكافحة المتفجرات ومقاتلة الدروع والإعلام الحربي، ومعاونية الدعم اللوجستي.
كانت هذه تفاصيل خبر اختتام عمليات 'أبطال النصر الثانية' غرب الانبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.