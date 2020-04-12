اختتام عمليات 'أبطال النصر الثانية' غرب الانبار

وقال قائد عمليات الانبار للحشد قاسم مصلح في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه إن "عملية أبطال النصر الثانية حققت انجازا كبيرا على مستوى امن الانبار والمحافظات المحيطة بها وقطعت العملية طرق إمداد العدو إضافة لقطع التواصل بين الخلايا النائمة والتي انتهى اغلبها بالاعتقال".وأضاف مصلح "بلغت المساحة المفتشة أكثر من (17000) كم مربع اغلبها تتمتع بتضاريس جغرافية صعبة تضم أودية وتلال وانفاق اضافة الى دهم وتفتيش (35) قرية والسيطرة على (عجلتين) وأربعة دراجات نارية، اضافة الى مساعدة العوائل الساكنة في القرى النائية في الجانب الطبي التي تعاني من أمراض عديدة والتي تم تزويدها بالدواء والإسعافات الطبية".

وأشار قائد العمليات إلى ان “العملية شهدت اعتقال إرهابيين اثنين إضافة الى (14) مشتبها به سلموا الى الجهات المختصة والسيطرة على (9) قطع سلاح خفيفة نوع كلاشنكوف ومنظومة انترنت وتدمير مضافة واحدة".



وأوضح ان "عملية أبطال النصر الثانية انتهت بتفتيش الشريط الحدودي الأردني السعودي ومناطق رخوة امنيا وكانت منطلق لعمليات إرهابية على الأهالي والقوات الأمنية".

هذا واشترك في العملية ألوية الحشد الشعبي (18-19-13-17) والجيش وفوج درع القائم وفوج حشد الرطبة من الحشد أهالي الانبار وطيران الجيش وإضافة الى مديريات الحشد الشعبي الساندة الطبابة والأمن والاستخبارات والهندسة العسكرية ومكافحة المتفجرات ومقاتلة الدروع والإعلام الحربي، ومعاونية الدعم اللوجستي.