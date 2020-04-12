عبد المهدي: المسيحيون يقفون اليوم وقفة تضامن كماعهدناهم بكل الظروف

قدم رئيس وزراء حكومة تصريف الاعمال عادل عبد المهدي، الاحد، تهانيه الى المسيحيين بمناسبة حلول عيد القيامة، مشيرا الى ان المسيحيين يقفون مع اخوتهم وقفة تضامن كماهو عهدهم بكل الظروف. وقال عبد المهدي في بيان نقله مكتبه الاعلامي، "اتقدم بأزكى التهاني والتبريكات لأبناء شعبنا من الأخوات والأخوة المسيحيين بمناسبة حلول ( عيد القيامة )، وفي الوقت الذي يقفون هذه الأيام مع اخوتهم في الوطن وقفة وحدة وتضامن وتكافل كماهو عهدهم في كل الظروف".



وتابع،خالص التهاني للمسيحيين في العراق والعالم ، وكل عام وشعبنا الكريم بألف خير".

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