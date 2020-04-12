منظمة الصحة العالمية: العراق لم يغادر ذروة الإصابات بفيروس كورونا

نفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاحد، أن يكون العراق قد غادر ذروة الإصابات بفيروس كورونا، داعية المؤسسات الاعلامية في البلاد الى توخي الحذر في نقل المعلومة.
وقالت المنظمة، في بيان مقتضب نشرته على موقعها الرسمي في تويتر، إنها تنفي ما تم تداوله عبر بعض وسائل الاعلام من خبر مفاده بأن العراق غادر ذروة الاصابات بفايروس كورونا وهو في الاتجاه نحو السيطرة عليه.
ودعت المنظمة، المؤسسات الاعلامية الى "توخي الحذر عند نقل اخبار متداولة دون مصدر موثق".
ودعت المنظمة، المؤسسات الاعلامية الى "توخي الحذر عند نقل اخبار متداولة دون مصدر موثق".
ونقلت بعض وسائل الاعلام المحلية، في وقت سابق، عن ممثل الصحة العالمية في العراق، أدهم إسماعيل، قوله إنه رهن بقاء البلاد في وضع جيد بشأن السيطرة على فيروس كورونا مع استمرار الالتزام بالتدابير الوقائية في الأيام العشرة المقبلة.
كما نشر بعض وسائل الاعلام خبرا نَصهُ، أن "منظمة الصحة العالمية تصرح بأن العراق تجاوز مرحلة الخطر".
وحسب الصحة العراقية، فإن حصيلة الإصابات في البلاد بلغت 1318، مع تسجيل 72 وفاة و610 حالة شفاء.
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