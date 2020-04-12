انت الان تتابع كوريا الشمالية تدعو إلى إجراءات أكثر صرامة لمكافحة كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن كوريا الشمالية دعت إلى اتخاذ إجراءات مضادة أكثر صرامة وشمولا لضمان سلامة مواطنيها من الانتشار السريع لجائحة فيروس كورونا خلال اجتماع للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الحاكم رأسه الزعيم كيم جونج أون.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية إن الفيروس الواسع الانتشار تسبب في عقبات أمام جهود البلاد في بنائها الاقتصادي على الرغم من قولها إن البلاد "تحتفظ بوضع مستقر جدا في مواجهة الوباء" بفضل "الإجراءات الطارئة المضادة للوباء على أعلى مستوى".

وتم خلال اجتماع للمكتب السياسي للجنة المركزية لحزب العمال الكوريين يوم السبت الموافقة على قرار لاتخاذ " إجراءات أكثر شمولا لحماية أرواح وسلامة شعبها في مواجهة تلك الجائحة".

وقالت الوكالة إن القرار تضمن أيضا "مواصلة تكثيف الخدمات الطارئة لمكافحة الوباء في جميع أنحاء البلد والمضي قدما في البناء الاقتصادي ، وزيادة قدرات الدفاع الوطني ، وتحقيق الاستقرار في سبل عيش الناس هذا العام".

Advertisements

ولكن الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية أظهرت عدم وضع أي من الحاضرين في الاجتماع بما في ذلك كيم كمامة أو جلوسهم متباعدين عن بعضهم بشكل غير معتاد.

وأعلنت كوريا الجنوبية المجاورة 32 حالة إصابة جديدة بكورونا بحلول السبت لترتفع حصيلة الإصابات إلى 10512 مع وفاة ثلاثة أشخاص آخرين ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 214 حالة.

وأضاف التقرير أيضا أن كيم يو جونج شقيقة كيم جونج أون والمسؤولة الكبيرة في الحكومة انتخبت عضوا مناوبا في المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الحاكم.