- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصممو لقاح روسي ضد «كورونا» يجرّبونه على أنفسهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
قال رينات ماكسيوتوف المدير العام للمركز العلمي الحكومي الروسي «فيكتور»، إن المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح فيروس «كورونا» المستجد، ستجري على 60 متطوعاً.
ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن ماكسيوتوف قوله في حديث تلفزيوني: «المرحلة الأولى من التجارب السريرية من اختبار اللقاح، سيتم تطبيقها على 60 متطوعاً. لقد تم بالفعل تشكيل قائمة المتطوعين. وهناك من يرغب باختبار اللقاح على نفسه بين مصممي هذا العقار الطبي لأنهم واثقون من فاعليته وسلامته». وأشار إلى أن المختص إيلناز عمادالدينوف، المصمم الرئيسي لهذا اللقاح، أصر على تسجيل اسمه في قائمة المتطوعين.
وأوضح ماكسيوتوف أن التجارب السريرية ستجري على متطوعين أصحاء وفقاً للبروتوكول المعتمد، مشيراً إلى أن هناك الكثير من المواطنين الروس الذين يرغبون في المشاركة باختبار اللقاح، «ونحن نتلقى الكثير من الاتصالات الهاتفية بهذا الخصوص، من سكان منطقة نوفوسيبيرسك ومناطق أخرى من روسيا».
كانت هذه تفاصيل خبر مصممو لقاح روسي ضد «كورونا» يجرّبونه على أنفسهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.