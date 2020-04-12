الصحة العالمية: حرارة الجو المرتفعة لا تحمي من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020

متابعات_ الخليج 365

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن التعرض لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية، لا يساعد في الوقاية من الإصابة بعدوى فيروس كورونا.



وقال المكتب الإقليمى للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، الجمعة، إن الإنسان قد يصاب بمرض COVID-19، مهما كان الطقس مشمسا أو حارا.

وأضاف: "أبلغتنا بلدان ذات طقس حار عن حالات إصابة بمرض كوفيد ـ 19".

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واختممت المنظمة الدولية تغريدتها قائلة "ولحماية نفسك من المرض، احرص على غسل يديك جيدا وتجنب ملامسة العينين والأنف والفم".

وبالتزامن مع دخول فصل الربيع وارتفاع درجات الحرارة أكد الخبراء والمختصون أنه على عكس ما هو سائد، فإن درجات الحرارة ليس لها تأثير على وقف تفشي فيروس كورونا.

ونقلت وكالة نوفوستي الروسية عن الخبير الروسي، وأستاذ الطب، أناتولي ألشتاين قوله "لا أعتقد أن تغير الطقس الذي نشهده الآن سينعكس على تفشي الوباء أو سيوقف انتشاره".

وأضاف ألشتاين إن "ارتفاع درجات الحرارة لن يقلص من انتشار العدوى، وكذلك لن يسرّع في نسق تفشيها.. مساعدة العامل الطبيعي يمكن انتظاره بحلول الصيف".

وأوضح أستاذ الطب الروسي أن "المتلازمة المرتبطة بجهاز التنفس تحدث عادة خلال المواسم غير الحارة.. وانخفاض نسبة الإصابة بهذه الأمراض في الصيف لا يعني أن الفيروس اختفى تحت تأثير الحرارة، ولكن بسبب انخفاض قابلية الأشخاص للفيروسات - فنحن في الصيف أقل عرضة للإصابة بأمراض الجهاز التنفسي"