شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسام يؤكد تطهير 182656 مترا مربعا من الأراضي اليمنية من الألغام والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 12 أبريل 2020 الخليج 365 ـ عدن أكد مدير عام مشروع "مسام" السيد أسامة القصيبي، أن فرق المركز نزعت خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل 1401 لغما وذخيرة غير منفجرة.

Advertisements وذكر أن فرق المشروع نزعت خلال الأسبوع الماضي 1107 ذخائر غير منفجرة و7عبوات ناسفة. وتابع: الفرق الميدانية تمكنت خلال الأسبوع الماضي من تطهير 182656 مترا مربعا من الأراضي اليمنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسام يؤكد تطهير 182656 مترا مربعا من الأراضي اليمنية من الألغام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.