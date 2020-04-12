شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزعتر: حجب المواقع التركية خطوة مهمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، إن حجب المواقع التركية وبخاصة وكالة الأناضول خطوة جميلة بخاصة بعد أن انحرفت هذه المواقع الإخبارية عن مسارها المهني.



وذكر أن تلك الوسائل فقدت مصداقيتها وتحولت في الفترة الأخيرة إلى مجرد داعم للسياسات العدائية التي تنتهجها تركيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزعتر: حجب المواقع التركية خطوة مهمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.