mtv: نتائج فحوص الـPCR للبنانيين الذين عادوا أمس من روما ودبي والكويت وأنغولا سلبيّة

أفادت قناة الـ"mtv" أن "نتائج فحوص الـPCR للبنانيين الذين عادوا أمس من روما ودبي والكويت وأنغولا سلبيّة".
وكانت وزارة الصحة العامة، أعلنت يوم أمس تسجيل 10 حالات جديدة ترفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس "كورونا" الى 619، لافتة الى أن الإصابات كلّها تعود للبنانيين المقيمين، حيث لم يتم تسجيل أي إصابة من اللبنانيين المغتربين، كما تم تسجيل 76 حالة شفاء من الفيروس حتى اليوم ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.
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