mtv: نتائج فحوص الـPCR للبنانيين الذين عادوا أمس من روما ودبي والكويت وأنغولا سلبيّة

أفادت قناة الـ"mtv" أن "نتائج فحوص الـPCR للبنانيين الذين عادوا أمس من روما ودبي و​الكويت​ و​أنغولا​ سلبيّة".

وكانت ​وزارة ​الصحة​ العامة​، أعلنت يوم أمس تسجيل 10 ​حالات​ جديدة ترفع العدد الإجمالي للإصابات بفيروس "كورونا" الى 619، لافتة الى أن الإصابات كلّها تعود للبنانيين المقيمين، حيث لم يتم تسجيل أي إصابة من ​اللبنانيين المغتربين​، كما تم تسجيل 76 حالة شفاء من الفيروس حتى اليوم ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية.