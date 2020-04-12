وزارة السياحة تطلق حملة "ليرجع نَفَس الحياة... خليك بالبيت"

أطلقت ​وزارة السياحة​ شريطاً مصوّراً سيتم بثّه عبر شاشات التلفزة المحليّة والمواقع الإلكترونية و​مواقع التواصل الإجتماعي​، تحت عنوان "ليرجع نَفَس ​الحياة​.. خليك بالبيت"، ويعرض هذا الشريط مشاهداً من السياحة ال​لبنان​ية تمرّ بطريقة الترجيع Rewind، مع صوت للنَفَس، والذي يهدف إلى إيصال رسالة عن مسؤوليتنا كمواطنين لبنانيين، وإذا أردنا لنَفَس الحياة والسياحة في لبنان أن تعود، أن نبقى ملتزمين الحجر المنزليّ و​الوقاية​ المشدّدة.

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