السيد: آل الحريري مرتعبون من أن تنجح حكومة دياب

لفت النائب ​جميل السيد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان " أمس، أفرغ ​آل الحريري​ كل ما يشبههم من بذاءات، هم لا يطيقون الحقيقة وتربُّوا على كذبتهم ​محمد زهير الصديق​ وباعوا به دم الشهيد، وأفلسوا البلد وأفقروا الناس". وأكد ان "البذاءة ليست من أخلاقنا، هي من علامات عجزهم، نحن لسنا سبب جنونهم، هُم مرتعبون من أن تنجح ​حكومة حسان دياب​ ووفي ذلك نهايتهم إلى الأبد".

هذا وحصل تصعيد كلامي بين النائب جميل السيد والأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري، على مواقع التواصل الاجتماعي، وقال السيد "نعم يومكم مقبل، لكن لن يكون سجناً أو هريبة بل تحت أقدام الناس الذين ضحكتم عليهم وأفقرتموهم من صيدا وبيروت إلى الشمال والبقاع"، مضيفاً: "إذا كان مبلغ 27 مليون دولار صحيح، فأخبروا اللجنة أن هذا المبلغ قبضته ثمناً لقتل رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري وبلطوا البحر"، الأمر الذي استدعى رداً من الأمين العام لـ"تيار المستقبل" واصفاً السيّد بـ"حمار بشار"، فقال: "انهيار اعصابك لن يعفيك من السقوط في مزبلة التاريخ.. وكلما نطقت بتغريدة تكشف عن نفسيتك المريضة".