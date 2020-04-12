حب الله: هناك أصوات كافية في الحكومة لن تقبل بأن يرتهن لبنان لأي جهة خارجية

لفت وزير ​الصناعة​ ​عماد حب الله​ في حديث تلفزيوني إلى انه "يتم الآن البحث مع الوزراء وعبر الحكومة لمخاواة المسودة المالية التي طرحت مع المسودة الاقتصايدة للخروج بها أمام الشعب ال​لبنان​ي"، موضحا ان " مسودة البرنامج التي بين أيدينا ليست ورقة برنامج اقتصادي ولو انها تتضمن بعض النقاط الجيدة ولكنها لم تطرق إلى خطوات الانقاذ الاقتصادي".

ورأى انه "يجب ان نحدد الاسباب التي أوصلتنا إلى هنا وحل المسببات"، سائلا الاموال المنهوبة اين ذهبت؟".

وشدد الوزير حب الله على انه ضد تطبيق الـ"هير كات"، لافتا إلى انه "في حال اضطررنا لهذا القرار فأنا ضد الوصول إلى اصول الحسابات، لأن هناك عدة حلول أخرى يمكن اعتمادها".

Advertisements

وأوضح حب الله ان "الورقة المالية صدرت عن ​وزارة المالية​ اشترك فيها أعضاء لبنانيين من وزارة المالية ومستشارين من مختلف المؤسسات وبالاخص من قبل ​رئاسة الحكومة​ ونحن نعتبرها مسودة صادرة عن رئاسة الحكومة"، كافشا انه "هناك شبه اجماع على طاولة الحكومة على عدم المس بأموال التقاعد ، وهمنا الاول معيشة الناس".

وشدد على انه "لا يوجد اي اقبال ضمن الحكومة لأن يمس بأي حق من حقوق الناس، لدينا اتجاه لتأمين ​التأمين​ الحصي الشامل والتعليم المجاني لكل الناس"، مؤكدا انه "هناك أصوات كافية في الحكومة لن تقبل بأن يرتهن لبنان لأي جهة خارجية".

وعن قطاع الصناعة، قال: "هذا القطاع مهمش منذ 30 عاما، بدأنا بالتغيير ونصطدم بعوائق كثيرة قائمة على النظام الذي اعتاد عليه البلد، المنظومة ككل لا تعرف ماذا تفعل بالصناعة".