الراعي دعا للإلتزام بقرار التعبئة المة والحجر المنزلي: نصلي لمصابي كورونا

لفت البطريك الماروني ​الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​، خلال ترؤسه قداس ​عيد الفصح​ في ​بكركي​، الى "أننا نحتفل ب​رتبة السلام​ في عيد الفصح، ونتقبل هذا السلام ونحمله رسالة من الله الى عائلاتنا ومجتمعتنا وأوطاننا، نتقبله مع البركة ونبارك بالصليب جهات الارض الاربعة، فليكن سلام الاب وأمان الابن وشركة الروح ​القدس​ معنا وبيننا"، مذكرا أن "العادة كانت أن يشارك معنا في القداس رئيس الجمهورية، لكن الرئيس ميشال عون أراد الإلتزام بقرار التعبئة العامة والحجر، فإعتذر عن الحضور واستعاض صباح اليوم بالاتصال الهاتفي مقدما التهنئة بالعيد".

وأكد الراعي "أننا نصلي كي يتكاتف جميع المسؤولين عندنا في عملية النهوض ب​لبنان​ اقتصاديا وماليا ومعيشيا واصلاحيا، متفانيين في ​البناء​ موحدين في بذل الجهود، مبتعدين عن المواقف السلبية، ونناشد السعب للإلتزام بقرار التعبئة العامة و​الحجر المنزلي​ لمنع إنتشار ​كورونا​ وزواله. وفي المناسبة نصلي لشفاء جميعالمصابين وحماية كل من سلم الى الآن، نصلي خاصة من أجل المعتنين بالمصابين بكورونا من أطباء وممرضين وممرضات وأهالي"، مضيفا: "على صخرة حقيقة موت ​المسيح​ لتحريرنا من الخطيئة وقيامته لادخالنا في مسيرة حياة جديدة، نبني سلامنا ورجائنا وتضامننا فنتجاوز صعوبات ​الحياة​ ونعمل على بناء مجتمع أفضل وعالم سلامي".