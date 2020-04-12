النشرة: إلتزام تام في حاصبيا بقراري التعبئة العامة ومنع التجول

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ أنه في الوقت الذي لا يزال فيه الالتزام تاما في منطقة حاصبيا بالتعبئة العامة جاء التزام تاما ايضا تاما بقرار وزير الداخلية بمنع التجوال للسيارات يرميها المفرد والمجوز يوم الاحد باستثناء سيارات الاجرة وتلك التابعة للأجهزة الأمنية والإعلاميين والجسم الطبي وقد بدت هذا الصباح الطرقات شبه خالية إلا من دوريات ​قوى الأمن الداخلي​ لتطبيق القرار وقمع المخالفات كما يسجل حركة محدودة للمواطنين سيرا على الاقدام للتزود بحاجاتهم المنزلية سيما الضرورية منها تجاوبا مع قرارات ​الحكومة​ لمواجهة خطر ​الكورونا​.

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