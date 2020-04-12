الخازن اتصل بالرئيس عون والراعي والسفير البابوي مهنئاً بعيد الفصح

إتصل رئيس ​المجلس العام الماروني​ الوزير السابق ​وديع الخازن​ ب​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ و​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ و​السفير البابوي​ المونسنيور جوزف سبيتري مهنئاً بحلول ​عيد الفصح​ المجيد، وكانت مناسبة للتداول في التطورات الخطيرة التي يمرّ بها ​لبنان​ والعالم. إضغط للمزيد

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