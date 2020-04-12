طقس ربيعي يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن طقسا ربيعيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسّط خلال الأيام القادمة، مشيرة الى أن الحرارة تبقى دون معدلاتها الموسمية لشهر نيسان.
وتوقعت أن يكون طقس اليوم واليومين المقبلين على الشكل التالي:
الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيًا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع تكون الضباب على المرتفعات خلال ساعات الصباح الأولى والمساء.
الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات .
الثلاثاء: قليل الغيوم وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية.
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